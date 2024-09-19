◆第５８回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２９日、中山競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝９月１９日、栗東トレセン初の１２００メートル戦となったキーンランドＣで３着のオオバンブルマイ（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ディスクリートキャット）がシャープな動きで好調をアピールした。武豊騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執り、坂路を５２秒０―１１秒９。鋭く伸びて併せたヴィアダクト（３歳１勝クラス）を一瞬で