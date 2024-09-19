多浪峡谷に色とりどりの秋景色中国新疆ウイグル自治区  【新華社ウルムチ9月19日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州昭蘇（モンゴルキュレ）県の多浪峡谷では山腹の木々が色づき、大地に広がるパレットのように見える。青空と白い雲の下、牛や羊が悠然と歩き、周囲の風景と共に色鮮やかな秋景色をつくり出している。（記者/丁磊）