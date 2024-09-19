18日、静岡・川根本町の寸又峡で落石が発生し観光客ら34人が一時取り残されました。川根本町は24日ごろから撤去作業を行う予定ですが復旧の見通しはたっていません。警察などによりますと18日午前10時ごろ、川根本町の観光地・寸又峡の遊歩道で大規模な落石が発生し、観光客や工事関係者ら34人が一時、取り残されました。18日午後6時までに静岡県警のヘリコプターなどが全員救助し、けが人や体調不良を訴える人はいませんで