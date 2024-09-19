静岡県内を中心にパチンコ店を展開するABCに寄せられた24時間テレビのチャリティー募金が贈呈されました。ABCは1994年度から24時間テレビの募金活動に参加し今回で31年目です。18日はABCの冨田和宏社長からDaiichi-TV 24時間テレビチャリティー委員長の赤座弘一会長に静岡県内の店舗に寄せられた募金 約703万円の目録が手渡されました。寄せられた募金は福祉や災害の復興支援などに役立てられます。