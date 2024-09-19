阪神は１９日、ナゴヤ球場の室内練習場で練習を行った。２０日からのＤｅＮＡ戦に備えて横浜への移動前。投手は石井、野手は原口、糸原、渡辺、熊谷、植田、小野寺、井上、前川、島田の計１０人が参加した。全コーチが参加し、岡田監督もユニホームは着用しなかったが練習を視察した。石井はブルペンで約２０球を投げ、野手は打撃練習などを行い、約１時間汗を流した。阪神は１８日・中日戦（バンテリン）に勝利し、５連勝