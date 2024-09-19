リンジー・ローハン主演の大ヒット映画『ミーン・ガールズ』（2004）をミュージカル映画としてリメイクした映画『ミーン・ガールズ』がParamount+にて10月4日（金）より独占配信されることが決定！併せて、吹替版予告とキービジュアルが解禁された。【関連記事】Paramount+（パラマウントプラス）を日本で見るならどこ？【作品一覧】 Paramount+とは？2021年にアメリカでサービスを開始し、世界45カ国以上で展開するストリ