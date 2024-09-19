中国・深センで登校中の男子児童が刺され死亡した事件を受け、林官房長官は日本人学校への通学の安全を確保するために関係省庁で至急検討を行う考えを示しました。林官房長官「特にスクールバスや徒歩を含む日本人学校への通学方法の安全確保について、関係省庁の間で至急検討を行いたい」林官房長官は事件について「子どもを襲う卑劣な行為は誠に遺憾だ」と非難しました。そのうえで「日本政府として中国当局とも連携し、在