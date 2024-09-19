孤独だが心優しい男が歪んだ社会の狭間で“悪のカリスマ”へと変貌していく様を描き、社会現象を巻き起こした2019年の『ジョーカー』から5年。その最新作にして完結編となる『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（通称『ジョーカー2』）が、10月11日（金）より全国劇場公開（日本語吹替版・字幕版同時上映＜Dolby Cinema🄬/ScreenX/IMAX🄬＞）となる。世界に衝撃を与えたジョーカーの物語が完結を迎える本作について、1