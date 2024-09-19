ヤマトは、クリアカラー絵の具「グラスデコ クリスマスオーナメントセット」2024年版の発売を9月25日（店頭には順次導入されるため、販売時期は店頭によって異なる）から開始する。クリスマス商戦に向けた限定商品として、全国有名文具店、量販店、通販等で随時販売を行う。ヤマトが展開するホビークラフトの人気商品「グラスデコ」は、乾くとステンドグラスのように光を通す、のりと絵の具が合体したクリアカラー絵の具。今回、人