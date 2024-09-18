17世紀のイングランドを舞台に初代バッキンガム公、ジョージ・ヴィリアーズと母メアリーの愛、欲望、裏切りを描く史実ミステリードラマ『メアリー&ジョージ王の暗殺者』が本日9月18日（水）よりAmazon Prime Videoチャンネル上の動画配信サービス「スターチャンネルEX」にて、字幕・吹替ともに独占日本初配信がスタート！また、TV放送の「スターチャンネル」では10月8日（火）から字幕版を、10月10日（木）から吹替版を独占日