グローバルライフスタイルブランド「UGG（アグ）」の環境再生型コレクション「Regenerate（リジェネレート）BY UGG」に、新作が登場。UGG直営店と公式サイト、一部の正規取扱店にて、販売がスタートしています。新たなレザー素材を使用した、大人かわいいブーツは要チェックです！UGGの「Regenerate by UGG」コレクションから新作が登場より再生可能な世界へ向けてさらなる一歩を踏み出すために、未来の世代のために土地を保全する