日本テレビは19日、新番組『オフ・ザ・ピッチ』が24日21時54分からスタートすると発表した。同番組はJリーグ提供番組となり、現役選手のインタビューをもとに、番組MCを務めることになる小木博明さん（おぎやはぎ）が独自目線でプライベートにまつわる選手の魅力を紹介していく番組となる。第1回から第3回はフリーアナウンサーの宇垣美里さんが進行を務める。また、第1回のゲストは横浜F・マリノス所属の宮市亮となる。MCの