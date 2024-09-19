U-20日本女子代表は現地９月18日、コロンビアで開催されているU-20女子ワールドカップの準決勝で、オランダと対戦。10番を背負う松窪真心の複数得点で、２−０の快勝を収め、今年３月のアジアカップ決勝では、１−２で敗れた北朝鮮との最終決戦に駒を進めた。ヤングなでしこが歓喜に沸く一方で、オランダは厳しい現実に直面。シュート数を見ても、日本の21本に対して自分たちはわずか１本、枠内は０本と、内容的にも完敗だった