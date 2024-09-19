世界的人気ゲーム『メタルギア』シリーズや『DEATH STRANDING（デス・ストランディング）』などで知られるゲームプロデューサーの小島秀夫監督が18日、自身のXを更新し、声優・津田健次郎との2ショット写真を投稿した。【写真】似すぎ！同じ髪型＆メガネ津田健次郎＆小島秀夫監督の2ショットXでは「ケン坊と」と親交がある津田と2ショット。写真では、髪型や眼鏡がそっくりで、同じ色の服を着ている2人を見ることができる