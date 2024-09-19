ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が18日より、8名の舞台俳優によるリレー方式のライブ配信企画「PUSH PUSH LIVE!! 〜舞台俳優〜」を実施している。「PUSH PUSH LIVE!! 〜舞台俳優〜」○「PUSH PUSH LIVE!! 〜舞台俳優〜」第5弾「PUSH PUSH LIVE!! 〜舞台俳優〜」は、舞台作品を中心に活動する人気舞台俳優によるライブ配信をリレースタイルでつないでいくシリーズ企画。「17LIVE」では、今年4月に第1弾として4名の舞台俳優によ