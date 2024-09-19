STARTO ENTERTAINMENTに所属し、ジュニアとして活動するグループ・HiHi Jetsの郄橋優斗さん（24）が事務所を退所することが19日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは、「この度、弊社所属タレント郄橋優斗（HiHi Jets）は、2024年10月1日0時をもちまして、株式会社STARTO ENTERTAINMENTを退所いたしますことをご報告申し上げます」と発表しました。退所の経緯については去年、郄橋さん本人から「事務所