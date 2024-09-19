Jonathan SaulSteven ScheerAri Rabinovitch[ロンドン／エルサレム １８日 ロイター] - レバノン全土で親イラン民兵組織ヒズボラの戦闘員が所持していた通信機器が爆発し多くの死傷者が出た事件には、イスラエル軍の秘密情報部隊「８２００部隊」が関与していた。西側の安全保障関係者が明らかにした。レバノンでは１７日に首都ベイルート郊外など各地でヒズボラ戦闘員らが使うポケットベル（ポケベル）型通信機器が一斉に