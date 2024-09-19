U-NEXTはワーナー・ブラザース・ディスカバリーと新たな独占パートナーシップ契約を締結した。2024年9月25日（水）14時より、動画配信サービス「Max」がU-NEXTに登場する。 これにより、Maxの2,500作品以上、16,000エピソード以上に及ぶ膨大なライブラリがU-NEXTで独占配信されることとなる。 「Max」は、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーにおけ