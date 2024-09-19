ニコラス・ケイジが主演を務めるスパイダーマン・ノワールの実写ドラマ「スパイダー・ノワール（原題：Spider-Noir）」レギュラーとして参加するメンバー8名が新たに集結した。撮影開始に向けて、期待のプロジェクトが大きく前進しているようだ。米が報じている。 原作コミックと同じ1930年代が舞台となる本企画は、老いて運に見放された私立探偵が、ニューヨークの街で唯一無二