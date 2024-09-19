が伝説的なミュージシャンのボブ・ディランを演じる伝記映画『A Complete Unknown』が、邦題『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』として2025年2月に日本公開となることがわかった。監督は『ウォーク・ザ・ライン／君につづく道』『LOGAN/ローガン』『フォードvsフェラーリ』の名匠ジェームズ・マンゴールド。 60年代初頭。後世に大きな影響を与えたニューヨークの音楽シ&#12