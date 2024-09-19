9月19日より配信開始 Apple Arcade用アクションパズル「ぷよぷよパズルポップ」 セガは、App Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」で配信中のiOS用アクションパズル「ぷよぷよパズルポップ」において、アップデート第6弾（Ver.1.6.0）の配信を9月19日より開始した。対応機種はiPhone/iPad/Mac/Apple TV。Apple Arcade利用料は月額900円（Apple One加入者は追加料