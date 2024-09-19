コスプレイヤーの伊織もえが17日（火）、裸足フェチを直撃？パンプスを脱いだOL風ショットを公開した。【別カット】伊織もえ、「ただいまホグワーツ」美脚のぞく制服ショットに絶賛の嵐Xフォロワー数が150万人を超えるコスプレイヤー＆グラビアアイドルの伊織もえ。近年ではストリーマーとしても注目を集めている。伊織は17日、「#きゅるん」とXを更新。OL風衣装に身を包みパンプスを脱ぎ…シチュエーションを妄想してしまうポート