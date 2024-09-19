兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑告発文書問題で１９日、知事不信任決議案が共同提出される問題で同日、大阪府知事で日本維新の会共同代表の吉村洋文氏は大阪府庁で「最後は斎藤知事の判断になると思います」と、静かに語った。斎藤知事にどういう決断を期待したいかについて問われた吉村知事は「斎藤知事に対して僕自身の考え方も直接伝えましたし、維新の考え方というのも明らかにしております」と説明。方向性についても「僕がこ