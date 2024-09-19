ソフトバンクの柳田悠岐外野手が２０日のウエスタン・リーグ、くふうハヤテ戦（タマ筑後）で、右太もも裏肉離れを発症した５月３１日のセ・パ交流戦、広島戦以来となる実戦復帰を果たす。１９日はタマホームスタジアム筑後でフリー打撃などを行い最終調整。「うぉりゃ〜」と、雄たけびを上げながら柵越えを重ねた。打撃の感触について問われると「いや、いいッスよ」と笑顔を見せ、ＤＨで２打席立つ予定の当日の目標として「ヒッ