阪神は１９日、ナゴヤ球場で指名練習を行った。石井、原口、糸原、熊谷、渡辺、植田、前川、井上、小野寺、島田の１０選手が参加。石井は室内練習場のブルペンで投げ込み、野手もキャッチボールや打撃練習など約１時間汗を流した。岡田監督はスーツ姿で練習を見守り、コーチ陣も集結した。２位の阪神は、現時点で首位・巨人と１・５ゲーム差。５連勝中と勢いに乗り、大逆転Ｖを目指して進んでいる。シーズンは残り９試合。練習