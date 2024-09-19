６月２３日の函館１２Ｒの落馬負傷で左肩を脱臼骨折し、その後に手術を受けて復帰を目指している小林美駒騎手（１９）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が９月１９日、負傷後初めて追い切りに騎乗した。先週末から調教での騎乗を再開しており、この日は坂路で追い切って感触を確かめた。「（先週末は）長く休んでいたので筋肉が衰えていて、１頭乗って筋肉痛になったので、少しずつ取り戻していければと思います。馬乗りは馬に乗って筋肉