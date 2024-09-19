人気の『ちいかわ』たちの焼き印が可愛い「まんまる焼き」の第4弾が登場！ホログラム加工が可愛いシールも付いた、キュートで美味しいコンビニスイーツをご紹介します♪『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くSNS発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅