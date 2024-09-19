Nintendo Switchソフト『ゼルダの伝説 知恵のかりもの』のリリースに先駆けて、ローソンでクリアファイルがもらえる企画やグッズの販売がスタート！『ゼルダの伝説』シリーズの新作とグッズをチェックしよう。☆クリアファイルやアイテムのイメージなどをチェックする（写真8点）＞＞＞2024年9月24日（火）より、全国のローソン店舗（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）で任天堂株 が 9月26日（木）に発売