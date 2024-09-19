中国南部の広東省深セン市で、日本人学校の男子児童が登校中に刃物で刺され死亡した事件で、公明党の北側副代表は中国政府に対し、事件の背景や動機を日本政府に報告するよう求めました。公明党北側一雄 副代表「こうした事件がなぜ起こったのか、その背景、動機、これは中国当局がしっかり調べていただいて、捜査していただいて、ぜひ日本政府の方にも、きちんと報告をしてもらいたい」北側副代表はこのように述べたうえで