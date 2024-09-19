日本ハムの鍵谷陽平投手（３３）が２０日のイースタン西武戦で、鎌ケ谷スタジアムで最後の登板することが決まった。今季は日本ハムと育成契約し、７月２４日に支配下選手契約を結んだが１軍登板はなかった。５日に球団を通じて引退を発表した。鍵谷は中大から２０１２年ドラフト３位で入団。リリーフとして２０１６年は４８試合に登板し、５勝３Ｈ３Ｓの成績でリーグ優勝、日本一に貢献。翌２０１７年は自己最多の６０試合に登