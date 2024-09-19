Jah9（ジャー・ナイン）が初来日することが決定。ジャパンツアー初日『RUNNING STEADY vol.2 ～JAH9 In TOKYO～』を、10月31日（木）に東京・恵比寿The Garden Hallで開催することがわかった。 Jah9は、現在のレゲエシーンを代表するアーティスト。これまでに、2013年のデビュー作『New Name』のほか、2016年の『9』、2020年の『Note to Self』とアルバムをリリース。音楽