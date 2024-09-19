「サンリオキャラクターズプラスチックモデルバッグコレクション」が、9月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。【写真】かわいすぎる〜！マイメロやポチャッコの「トートバッグ」一覧■普段使いしやすいサイズ今回登場する「サンリオキャラクターズプラスチックモデルバッグコレクション」は、サンリオのキャラクターたちがプラスチックモデル（プラスチック製の部分品を組み立てる模型玩具）にな