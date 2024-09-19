日立製作所（日立）は9月19日、同社の鉄道システム事業を担う日立レールが、5Gを活用した都市鉄道向けデジタル信号システムをニューヨークと香港に提供することを発表した。日立 ロゴ日立レールはこの度、ニューヨークのクロスタウン線と香港国際空港のAutomatic People Mover（全自動車両運転システム）では、列車と地上の重要な通信に従来の無線技術を5Gに置き換える。列車を制御する鉄道信号システムの一つであるSelTrac CBTCは