【AFP＝時事】女子テニス世界ランキング6位のココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）は18日、コーチのブラッド・ギルバート（Brad Gilbert）氏との関係を解消したと発表した。ガウフはギルバート氏に14か月間師事し、19歳で出場した昨年の全米オープン（US Open Tennis Championships 2023）で四大大会（グランドスラム）初優勝を果たすなどしたが、今年はウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2024）、パリ五輪、全米