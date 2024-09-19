【AFP＝時事】ドイツは18日、ジョージアに対し、性的少数者（LGBTQ）の権利制限につながるとされる、「家族的価値観」などの保護をうたった法案を撤回するよう求めた。立法化されれば、将来の欧州連合（EU）加盟の可能性が阻害される恐れがあると警告した。ドイツ外務省のカトリン・デシャウアー（Kathrin Deschauer）報道官は記者会見で、「ジョージアに対し、EU市民の自由に関する関連規定を順守し、法を成立させないよう求め