【AFP＝時事】鎮静剤で妻の意識を失わせ、インターネットで募った男72人にレイプさせたとして起訴されたフランス人ドミニク・ペリコ（Dominique Pelicot）被告（71）の裁判で17日、手口を伝授されたとする共同被告が証言し、自分は厳罰に値すると述べた。フランスを震撼（しんかん）させた集団レイプ裁判で、ペリコ被告は先月離婚した元妻ジゼル（Gisele）さん（71）に対し、2011〜20年の約10年にわたって、鎮静剤を投与しては意