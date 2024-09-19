象形文字でラムセス２世の名前が刻まれた剣/Egypt Ministry of Tourism and Antiquities（ＣＮＮ）エジプト北西部でこのほど、考古学者のチームが古代エジプト軍の兵舎の跡や、そこに残された遺物を発見した。象形文字でラムセス２世の名前が刻まれた青銅の剣も見つかった。エジプト観光・考古省によると、この建物はアレクサンドリアの南約９０キロの戦略的要衝に位置し、武器や食料を保管する倉庫や兵舎で構成される。古代エジプ