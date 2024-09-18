青森県三沢市と六ケ所村にまたがる三沢対地射爆撃場で13日、米軍三沢基地がF16戦闘機による爆撃や機銃掃射の訓練を公開した。【動画】青森・三沢の在日米軍が公開したF16戦闘機による訓練日頃の任務や訓練への理解を深めてもらおうと、米軍の家族や関係者、自衛隊員や地域住民らを基地内や射爆場へ招く秋の恒例イベント「レンジ・デー」の一環。基地内の小学校の児童や家族、陸・海・空の自衛隊員ら約600人が訪れた。まずは