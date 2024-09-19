任天堂と人気ゲーム「ポケットモンスター」を手がける株式会社ポケモンが１９日、株式会社ポケットペアに対して特許権侵害訴訟を東京地裁に提起したと声明を発表した。ポケットペアは今年１月に「パルワールド」というモンスター収集サバイバルオープンワールドのゲームを発表。ポケモンに似たデザインのキャラが出てくると話題となっていた。パソコンのゲーム用プラットフォーム「スチーム」において売上本数８００万本を発売