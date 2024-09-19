危険な運転を繰り返して史上初のペナルティーポイント累積による出場停止を受けたＦ１ハースの?暴走王?ケビン・マグヌッセンが、シンガポール・グランプリ（ＧＰ＝２２日決勝）で早くも復帰することが物議を醸している。マグヌッセンは前代未聞の累積による出場停止処分を受けたが、現行規則では１レースの停止のみ。アゼルバイジャンＧＰで処分を消化し、今週末のシンガポールＧＰから早々に復帰を果たす。この処分の?軽さ?