17LIVEが展開するVライバープロダクション「NexuStella(ネクサステラ)」所属のゲーム系VTuberユニット「GanGun Girls(ガンガンガールズ)」が10月19日、東京・eSports Studio AKIBAにて、初のファンミーティング「GanGun Girls FAN MEETING -ががふぇす-」を開催する。「GanGun Girls FAN MEETING -ががふぇす-」○初のファンミーティングを開催GanGun Girlsは「セーラー服×銃」をコンセプトに掲げ、今年1月にデビューを果たしたユ