お笑いコンビ「バンビーノ」の石山タオルさんが2024年9月18日、「命の恩人を探してます！」とXで呼びかけた。「大丈夫なの？救急車呼ぼうか？」「お代はいらない！」石山さんは、「命の恩人を探してます！」として長文の文章をアップ。「今日のお昼頃、高円寺北の道端でぶっ倒れてた僕を救ってくださったお母さん、無事に家に帰れました。お母さんのおかげです」と呼びかけた。続けて「僕は両足が痙攣し、手が痺れ、気づいたら仰向