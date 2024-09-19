BMSGが設立4周年を迎えた9月18日（水）にリリースした「BMSG FES'24」テーマソングとなる”BMSG MARINE”「Memoria」、”BMSG SKY”「Swan's War」、”BMSG GAIA”「Glitch」の3曲のMusic Videoが、その数々の仕掛けから関連ワードが多数トレンドインするなどSNSで話題を呼んでいる。【写真を見る】「BMSG FES23」の様子本Music Videoの撮影は”TYOISM”（トウキョウイズム＝東京を起点とする独自のグローバリズム）を掲げるBMSGが