女優の石田ゆり子が自身の動物写真専用アカウントを18日に更新。石田と愛猫の2ショットに、ファンから反響が集まった。【写真】石田ゆり子、愛猫との癒し2ショット石田が投稿したのは愛猫・ハニオくんとの2ショット。写真には、凛々しい表情でたたずむハニオくんに笑顔で寄り添う石田の姿が収められている。この日、石田は自宅で打ち合わせ中だったようで、ハニオくん視点のコメント欄には「ぼくがあとから顔を出したらとても