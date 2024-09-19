女優の北乃きいが18日にインスタグラムを更新。大胆なイメチェンを披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】北乃きい、髪色激変のイメチェン姿（別カット）北乃が「Platina honey beige」と投稿したのは、自身のソロショット。写真には、髪を黒からハイトーンカラーにした彼女がカメラに向けてにっこり微笑む姿が収められている。大胆なイメチェンを果たした北乃のソロショットに、ファンからは「う、美しい」「えー