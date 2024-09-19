秋田朝日放送 ＪＲ東日本によりますと、東北新幹線の「はやぶさ・こまち６号」が午前８時７分ごろ宮城県の古川と仙台の間を走行中に車両の連結部分が分割し停車しました。 車両点検が完了し、東北新幹線は午後１時ごろに全線で運転再開の見込みだということです。