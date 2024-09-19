ドル円143円台割れ、午前に2円上昇FOMC通過で市場の関心はあすの日銀会合に植田総裁会見を警戒 米FOMCは大方の予想通り50bpの大幅利下げに踏み切ったが、パウエルFRB議長は追加利下げを急がない姿勢を示した。「噂で買って事実で売る」という典型的な動きが広がり、東京市場ではドルの買い戻しと円売りが強まった。ドル円は午前に一時143.95円付近まで上昇。早朝の安値141.90円付近から2円以上も上昇した。その後はドル買い