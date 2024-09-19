女優の伊藤沙莉が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜・午前８時）に調査官の音羽綾子役で出演している女優・円井（まるい）わんが１９日に自身のインスタグラムを更新。別のドラマでのキャバ嬢姿を披露した。「ドラマ『飯を喰らひて華と告ぐ』第１１話ＴＶｅｒでも配信中です。是非っ」とフォロワーに呼びかけた。ＴＯＫＹＯＭＸで放送中の仲村トオル主演ドラマ「飯を喰らひて華と告ぐ」（火曜・後１１