◆第７０回オールカマー・Ｇ２（９月２２日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝９月１９日、美浦トレセンレーベンスティール（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）はＷコースの併せ馬で６ハロン８０秒２。ラスト１ハロン１１秒３を馬なりでマークして併入。田中博康調教師は「ある程度できているなというところでしたけど、もう一段上昇を狙って負荷をかけつつ、走りのバランスだったり、折り合い、最後