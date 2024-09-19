今年の大阪杯を制し、宝塚記念３着以降は休養していたベラジオオペラ（牡４歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は、引き続き横山和生騎手とのコンビで天皇賞・秋（１０月２７日、東京競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。管理する上村調教師が９月１９日、明かした。１９日午後に栗東トレセンに帰厩する。上村師は「天皇賞・秋１本でいきます。中間はチャンピオンヒルズでゆったりと、いい感じで過ごしていました。